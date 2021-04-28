Лавров заявил, что Россия скоро представит список недружественных стран

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Правительство России скоро представит список недружественных стран: критерии понятны, ждать осталось недолго. Об этом сообщил в среду, 28 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Я думаю, скоро. У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго, — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Позднее Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. Американские дипломаты должны будут покинуть Россию до конца дня 21 мая. В МИД подчеркнули, что данное решение принято в качестве ответных мер на действия США.

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