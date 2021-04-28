Синоптики сообщили москвичам о погоде 28 апреля

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В среду, 28 апреля, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9-11 градусов. В Подмосковье температура ожидается 8-13 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 55 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе сохранится прохладная, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах климатических значений. Сезонные особенности погоды, частые перепады метеорологических параметров предъявляют повышенные требования к приспособительным механизмам метеочувствительных людей, поэтому возможны обострения хронических недугов, более частые признаки недомогания и появления симптомов обострения.

В этот период нужно уделять больше внимания здоровью, не забывать о профилактических и поддерживающих методах, можно постепенно расширять двигательную активность, по возможности больше времени посвятить ненагрузочным прогулкам на воздухе. Людям, которые предрасположены к аллергическим реакциям, рекомендуется сезонная профилактика, при себе следует иметь медикаменты первой помощи.

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