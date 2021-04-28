Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики сообщили москвичам о погоде 28 апреля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Синоптики сообщили москвичам о погоде 28 апреля

Юлия Курганова

Город

В среду, 28 апреля, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9-11 градусов. В Подмосковье температура ожидается 8-13 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 55 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе сохранится прохладная, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах климатических значений. Сезонные особенности погоды, частые перепады метеорологических параметров предъявляют повышенные требования к приспособительным механизмам метеочувствительных людей, поэтому возможны обострения хронических недугов, более частые признаки недомогания и появления симптомов обострения.

В этот период нужно уделять больше внимания здоровью, не забывать о профилактических и поддерживающих методах, можно постепенно расширять двигательную активность, по возможности больше времени посвятить ненагрузочным прогулкам на воздухе. Людям, которые предрасположены к аллергическим реакциям, рекомендуется сезонная профилактика, при себе следует иметь медикаменты первой помощи.

Читайте также: Синоптик пообещал потепление в Москве на вторые майские праздники

синоптикиМосквапрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в