Пентагон заявил о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР

Фото: defense.gov / Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt

Соединенные Штаты Америки стараются избегать просчетов при встрече с кораблями Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в среду, 28 апреля.

— Говоря в целом, мы, конечно, хотим деэскалации напряженности, не хотим видеть просчеты. В небезопасной и непрофессиональной деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР), — сказал Джон Кирби.

Он отметил, что государственные военно-морские силы Ирана, которые не зависят от КСИР, не вызывают таких вопросов. Пресс-секретарь Пентагона уточнил, что речь идет о малых катерах КСИР.

Позднее стало известно, что 26 апреля корабли США в Персидском заливе произвели предупредительные выстрелы после того, как к ним приблизились корабли КСИР. Тогда те отошли на безопасное расстояние. Они заявили, что действия американских военных вызывают обеспокоенность, сообщает РИА Новости.

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