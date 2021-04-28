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Госсекретарь Блинкен назвал условия сотрудничества с Москвой
Фото: BrookingsInst / CC BY-NC-ND 2.0

Госсекретарь Блинкен назвал условия сотрудничества с Москвой

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Москва и Вашингтон могут работать вместе, в случае если Россия не будет обострять двусторонние отношения. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN.

По его словам, Вашингтон стремится иметь с Москвой более стабильные отношения, но их развитие зависит от президента России Владимира Путина.

— Если он откажется от эскалации, тогда, я думаю, будут сферы, в которых мы сможем работать вместе на благо наших общих интересов. Например, в области стратегической стабильности, — сказал госсекретарь США.

Он в качестве примера привел подписание документов о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в январе 2021 года.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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