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Строительство эстакады на пересечении СВХ с Лухмановской улицей началось в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Строительство эстакады на пересечении СВХ с Лухмановской улицей началось в Москве

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточная хорда Карта всех событий

Строительство эстакады на пересечении строящегося участка Северо-Восточной хорды (СВХ) с Лухмановской улицей началось в столице. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

-— Это самая длинная эстакада из трех, расположенных на данном участке дороги. Ее длина — 380 метров, — добавил глава департамента.

Отмечается, что в настоящее время специалисты бетонируют фундаменты опор эстакады. Данные работы осуществляются в рамках продления СВХ до границы Москвы. Реконструированы будут около 13 километров дороги.

Кроме того, проект предполагает строительство путепроводов в районе улиц Маресьева и Лухмановской, а также постройку трех подземных пешеходных переходов на Сочинской улице.

После завершения ремонтных работ на СВХ появится транспортная артерия, по которой водители смогут двигаться от МКАД до границ с Подмосковьем без остановок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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