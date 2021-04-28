Омбудсмен предложила обучать российских школьников безопасному поведению в соцсетях

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала о необходимости обучения школьников безопасному поведению в социальных сетях. Омбудсмен изложила свое обращение в письме на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Ирина Волынец уточнила, что на сегодняшний день нужно принять комплекс мер, которые помогут решить вопросы, связанные с безопасностью детей в Сети. Омбудсмен считает, что все больше несовершеннолетних становятся жертвами мошенников в соцсетях. Также дети часто вступают в группы, где ими могут манипулировать.

— Учитывая вышеизложенное, в целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поддержать инициативу о разработке методологии и методики для обучения школьников безопасному поведению в соцсетях, — говорится в письме.

Основатель родительского комитета подчеркнула, что дети должны знать основы безопасного поведения, к разработке методики можно привлечь специалистов по информационной безопасности, педагогов и психологов, сообщает RT.

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