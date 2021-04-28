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Американские ученые рассказали о пользе сплетен
Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней»

Американские ученые рассказали о пользе сплетен

Анастасия Колоскова

Общество

Сплетни помогают наладить социальные связи и позволяют расширить картину мира благодаря опыту других людей. К такому выводу пришли исследователи из Дартмутского колледжа в США.

По словам ученых, сплетни устанавливают взаимодоверие между людьми и позволяют наладить отношения. Им удалось определить эту функцию сплетен при помощи игрового эксперимента.

Во время игры, участники которой разделились на две группы, создавалось противоречие между совместным и эгоистичным поведением. При этом игроки получали информацию дозированно и могли следить за поведением лишь нескольких других участников из своей группы.

Так, ученые сделали вывод, что сплетни нельзя назвать лишь «беспочвенным трепом». По их словам, при помощи сплетен создается так называемая общая реальность, в которой коллеги и друзья нередко находят точки соприкосновения и устанавливают союзы. Также они в этой реальности обмениваются информацией и обсуждают чужое поведение для достижения модели поведения, которая является социально приемлемой.

— Сплетни могут быть полезны, потому что они помогают людям учиться на опыте других, а также позволяют собеседникам сближаться во время общения, — цитирует исследователей портал MedicalXpress.

Ранее доктор Комаровский рассказал о пользе садоводства.

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