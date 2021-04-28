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Медики скорой помощи в Северном районе Москвы рассказали о своей работе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Медики скорой помощи в Северном районе Москвы рассказали о своей работе

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, улица Арсюкова, 9 Карта всех событий

Фельдшеры подстанции № 59 станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова, расположенной в Северном районе столицы, за сутки выезжают на 120–150 вызовов. Об этом 28 апреля, в День работника скорой медицинской помощи, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По словам заведующего подстанцией № 59, врача скорой медицинской помощи Евгения Данилова, здесь работают 85 сотрудников — врачей, 50 фельдшеров, 10 сотрудников диспетчерской и 15 человек административного и обслуживающего персонала.

— У нас на подстанции есть три вида бригад. Общепрофильная врачебная бригада (в ней работают врач и фельдшер), общепрофильная фельдшерская бригада с двумя фельдшерами, а также бригада для перевозки больных с одним фельдшером, — отметил заведующий.

Медики скорой помощи в Северном районе Москвы рассказали о своей работеФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Автопарк подстанции состоит из 12 машин скорой помощи, а также резервного автомобиля. Его используют, если основная машина ломается или отправляется на техническое обслуживание.

В каждом спецавтомобиле есть аппарат искусственной вентиляции легких, наркозный аппарат, электрокардиограф, дефибриллятор, прикроватный реанимационный монитор, современная реанимационная система. Также в некоторых машинах есть аппарат УЗИ.

Медики скорой помощи в Северном районе Москвы рассказали о своей работеФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ранее главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов перечислил самые частые причины для вызова скорой в Москве.

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