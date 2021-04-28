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«Восьмерки не будет»: МИД заявил, что Россия не намерена присоединяться к G7
Фото: МИД РФ

«Восьмерки не будет»: МИД заявил, что Россия не намерена присоединяться к G7

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия не планирует присоединяться к формату G7. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 28 апреля.

Он отметил, что Москва неоднократно заявляла о своем нежелании снова присоединяться к формату G7.

— Этой «восьмерки» уже не будет, это — вчерашний день, — сказал дипломат.

По словам Сергея Лаврова, заявления участников формата о нежелании звать Россию обратно нужны только для пропагандирования своего «решающего слова».

Напомним, формат «Большой восьмерки» осуществлял свою деятельность с 1998 по 2014 год. Он был сокращен до G7 из-за событий вокруг Крыма. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели в отношении России ряд санкций.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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Сергей ЛавровG7внешняя политика РФ
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