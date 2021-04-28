Разборки из 90-х: Мужчина заставил приятеля копать «себе могилу» за кражу обручального кольца

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мужчина вывез приятеля в лес и заставил копать «себе могилу», после того как последний похитил у него обручальное кольцо. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах во вторник, 27 апреля.

Инцидент произошел в Лобне. По данным источника, мужчина похвастался трем своим приятелям обручальным кольцом, которое он приобрел для своей девушки. Через пару дней мужчина обнаружил, что кольцо пропало, и заподозрил в краже одного из друзей. Решив проучить «воришку», мужчина подговорил остальных участников первой встречи и вывез обидчика в лес, чтобы напугать.

Один из приятелей, вжившись в роль бандита, учинил драку с «воришкой», а потом и вовсе отвел его от машины вглубь леса, где вручил ему лопату, приказав «копать себе могилу». Владелец кольца и еще один его друг в это время находились около машины и якобы не знали, что происходит между мужчинами. Через какое-то время третий приятель вернулся с предполагаемым «воришкой» и сообщил, что тот все понял и вернет деньги за кольцо — 300 тысяч рублей. Решив, что вопрос исчерпан, мужчины разъехались по домам.

На следующий день «воришка» обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Источник уточнил, что двое подозреваемых по данному делу находятся в СИЗО, а еще один находится под подпиской о невыезде.

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