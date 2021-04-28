Плохой пример: родителям дали совет не сидеть долго в гаджете при ребенке

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Современные родители немало времени проводят со своими гаджетами. Даже информацию о воспитании малыша они выискивают только на просторах интернета, знакомясь с отзывами других. Зависят от Сети и дети, которые практически полностью погружаются в виртуальный мир, что может привести к серьезным проблемам. О том, как этого избежать, рассказала семейный и детский психолог Наталья Наумова.

— В зависимости от того, сколько лет ребенку, за телефоном ему лучше проводить ограниченное количество времени, — подчеркнула эксперт.

Как объяснила психолог, это влияет на развитие, на психику, осанку ребенка и многое другое. Вред неокрепшему организму приносит длительное нахождение в неподвижном состоянии за каким-либо гаджетом. При этом в меру он может приносить пользу. Речь идет о полезных фильмах и мультиках. Эксперт также рекомендовала родителям научить детей искать информацию и ориентироваться в ее большом потоке, отмечает ФАН. По ее словам, времяпрепровождение ребенка у экрана лучше всего ограничивать до двух часов в день.

— Важно, чтобы жизнь ребенка была насыщена движением, так как именно оно помогает ему развиваться, — пояснила Наталья Наумова.

Поэтому она дала рекомендации развивать крупную и мелкую моторику подрастающих членов семьи. Для этого можно смастерить вместе какую-либо поделку. Эксперт также уточнила, что крупная моторика — это движение, поэтому нужно уделять внимание умениям бегать и прыгать. Не менее важно гулять с малышом на свежем воздухе два–три часа в день. Если родители будут придерживаться сбалансированного распорядка, то небольшое количество времени, проведенного в компании с гаджетом, вреда не принесет.

При этом психолог пояснила, что часто в своем поведении дети копируют мам и пап. Если взрослые проводят у телефона слишком много времени, то младшие могут подумать, что виртуальная жизнь действительно интересна.

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