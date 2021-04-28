Предмет охраны старинных палат утвердили в Кадашевской слободе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

кадашевский переулок 10 Карта всех событий

Департамент культурного наследия города Москвы утвердил предмет охраны палат середины XVII — начала XVIII века в Кадашевской слободе. Палаты находятся по адресу 1-й Кадашевский переулок, дом 10.

Двухэтажные каменные палаты на подклете являются главным домом замоскворецкого усадебного владения, которое появилось в XVII веке.

— После проведения научных исследований эксперты составили перечень ценных элементов, которые формируют исторический облик старинных палат в Кадашевской слободе. Все они вошли в предмет охраны, утвержденный нашим ведомством, — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Палаты г-образной формы вытянуты вдоль всего Кадашевского переулка. К 1917 году они стали частью усадьбы мецената и «колбасного короля» Николая Григорьева, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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