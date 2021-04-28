Эксперты Роскачества рассказали, как защитить свой аккаунт на Facebook

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Специалисты Роскачества дали пять советов, как защитить свой аккаунт в Facebook от злоумышленников.

Во-первых, всегда стоит отслеживать историю входов в аккаунт. Так, если там указано неизвестное устройство, необходимо поменять пароль, выйти на всех устройствах, а затем зайти вновь, используя актуальный пароль.

Во-вторых, не стоит полагаться на легкие пароли. Надежный пароль должен состоять из восьми и более символов, содержать заглавные буквы, а также цифры и специальные символы. Кроме того, он не должен содержать персональные данные — имя, фамилию и так далее. Лучшим вариантом будет придумать уникальный пароль для каждого сервиса.

В-третьих, безопасность позволит обеспечить включение двухфакторной аутентификации. Тогда при каждом входе в аккаунт помимо пароля потребуется дополнительное подтверждение. Это осложнит замыслы того, кто пытается неправомерно войти в аккаунт.

В-четвертых, стоит включить оповещения, чтобы социальная сеть могла сама предупредить о подозрительной активности. Кроме того, Facebook позволяет выбрать от трех до пяти друзей, которые получат специальный код, если есть проблемы с входом в аккаунт.

Наконец, стоит соблюдать антифишинговые правила. Так, не нужно вводить данные профиля на сторонних сайтах. Помимо этого, не рекомендуется скачивать подозрительные приложения. Еще одним полезным советом будет регулярно проверять телефон и компьютер с помощью антивируса, чтобы вовремя находить зловредные программы, отмечается на сайте Роскачества.

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