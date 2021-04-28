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Новые члены ЦИК РФ распределят обязанности после майских праздников
Фото: ЦИК РФ

Новые члены ЦИК РФ распределят обязанности после майских праздников

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

ЦИК России приступит к завершению распределения обязанностей между членами нового состава комиссии после майских праздников. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она напомнила, что ранее публично заявляла, что обязанности будут распределены к концу апреля 2021 года. Однако из-за большого числа изменений в комиссии не укладываются в срок.

— С учетом того, что в последнее время довольно много было внесено изменений в законодательство, компетенций ЦИК значительно прибавилось, еще необходимо доработать это направление, чтобы не забыть ни одну из компетенций, которые сейчас дополнительно появились в рамках нашей деятельности, — пояснила Памфилова.

По ее словам, после майских праздников в комиссии распределят обязанности между новыми членами, а также примут новый регламент работы. Она добавила, что неформально все новые члены ЦИК определились с областью своей работы, пишет РИА Новости.

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ЦИКЭлла Памфиловамайские праздники
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