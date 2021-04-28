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«Ужин отдай врагу»: диетолог рассказала, как завтрак помогает похудеть
Фото: pexels.com / Anna Tukhfatullina

«Ужин отдай врагу»: диетолог рассказала, как завтрак помогает похудеть

Юлия Павлушова

Здоровье

Завтрак является наиболее полезным приемом пищи за день. Его отсутствие может привести к накоплению в организме лишних жиров из-за ночного переедания, предупредила врач-диетолог, специалист по лечебной физической культуре Ольга Шмелева.

Эксперт уточнила, что люди, которые плотно завтракают, имеют меньший шанс отправиться спать с большим количеством углеводов, преобразующихся в жиры.

— Давайте вспомним изречение наших предков: «Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу». С точки зрения диетологии это означает, что наибольшая скорость метаболизма наблюдается именно в первой половине дня, — цитирует Ольгу Шмелеву «Звезда».

Людям, у которых с утра нет аппетита, диетолог рекомендовала после пробуждения съесть что-то легкое, например фрукт. Затем, через полтора часа, нужно приготовить основной завтрак.

Ранее врачи рассказали, как недосып влияет на мозг человека.

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