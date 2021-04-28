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Первомайские мероприятия в московских центрах творчества пройдут онлайн

Первомайские мероприятия в московских центрах творчества пройдут онлайн

Ольга Маркова

Культура

В первые дни мая центры творчества для детей проведут праздничные онлайн-программы, где можно узнать об истории 1 Мая, московских улиц, принять участие в экскурсиях, мастер-классах и концертах. Присоединиться к мероприятиям можно до 7 мая.

Интерактивную программу «Веселый Первомай» 29 апреля проведет Дом детского творчества на Таганке. Ребята узнают, как празднуют Первомай в разных странах.

На следующий день, 30 апреля, в центре развития творчества детей и юношества «Пресня» школьники смогут проявить свою эрудицию в онлайн-квизе «Труд создал». Игрокам предстоит не только отвечать на вопросы, но и узнать об исчезнувших профессиях.

С 1 по 3 мая дети и взрослые смогут принять участие в информационно-развлекательном квизе «Мир! Труд! Май!», организованном центром внешкольной работы «Синегория». Участники ответят на вопросы об истории праздника, экологии и краеведении.

Для подростков Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма 1 мая проведет лекцию, посвященную истории и традициям праздника.

В воскресенье, 2 мая, Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара приглашает школьников на вебинар, посвященный Первомаю.

Серию виртуальных прогулок по историческим улицам Москвы и экскурсий по городским музеям с 1 по 7 мая приготовили дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» и Городской методический центр.

Многие центры детского творчества проведут тематические мастер-классы.

Мероприятия, приуроченные к Празднику Весны и Труда, пройдут в большинстве учреждений дополнительного образования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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