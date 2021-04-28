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Шестнадцать детей пострадали после нападения вооруженного ножом мужчины в Китае
Фото: Роман Баландин/ТАСС

Шестнадцать детей пострадали после нападения вооруженного ножом мужчины в Китае

Виктория Родимкина

Происшествия

Восемнадцать человек пострадали после нападения вооруженного ножом мужчины на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Об этом сообщил информационный портал Pengpai в среду, 28 апреля.

Уточняется, что среди пострадавших 16 детей и двое воспитателей. Два ребенка получили в результате нападения тяжелые ранения.

Нападение на частный детский сад в городе Бэйлю произошло в 14:00 по местному времени. Полиция задержала мужчину на месте происшествия. Пострадавшие госпитализированы.

Полиция выясняет детали произошедшего.

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