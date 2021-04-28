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Залп из пушки Петропавловской крепости произвели в честь медиков скорой помощи
Фото: gov.spb.ru

Залп из пушки Петропавловской крепости произвели в честь медиков скорой помощи

Елена Фролова

Здоровье

Залп из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости произвели в честь Дня работника скорой медицинской помощи в полдень 28 апреля. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Помимо этого, вечером Дворцовый мост и декоративные опоры на Большом проспекте Петроградской стороны украсят подсветкой в красно-синих тонах. Основным событием этого профессионального праздника станет большой концерт, который проведут в Большом концертном зале «Октябрьский».

Тем временем, в саду «Прометей» Калининского района высадят деревья на Аллее памяти медицинских работников, которые пожертвовали своими жизнями при исполнении профессионального долга, отмечают «Невские новости». Ранее медицинских работников поздравил с праздником губернатор города Александр Беглов. Он обратил особое внимание на то, что современным пациентам как никогда необходимы сочувствие и душевное тепло со стороны медиков.

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Санкт-Петербургскорая медицинская помощьАлександр Беглов
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