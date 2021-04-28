Кремль допустил укрупнение регионов в России в случае инициативы местных жителей

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В России возможно укрупнение регионов, но только в случае инициативы со стороны жителей субъектов. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 28 апреля.

Во вторник, 27 апреля, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что, по его мнению, в России следовало бы сократить число регионов, так как их слишком много. Дмитрий Песков прокомментировал слова Хуснуллина.

По словам пресс-секретаря, инициатива по расширению регионов должна идти от местных жителей и не может навязываться со стороны властей.

— Во многих регионах действительно экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения. Но здесь главным критерием, конечно, является воля жителей этих регионов, — пояснил Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в настоящее время не во всех регионах жители хотят укрупнения, что является определяющим фактором, пишет РИА Новости.

Ранее Песков заявил об отсутствии конкретики по встрече Путина с Зеленским.

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