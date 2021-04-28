Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичный менеджер вспорол себе ножом живот на рабочем месте
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Столичный менеджер вспорол себе ножом живот на рабочем месте

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 61с1 Карта всех событий

Молодой мужчина, работающий менеджером в одной из столичных компаний, госпитализирован после того, как ударил себя ножом живот прямо на рабочем месте. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в офисе, расположенном в доме 61 на Большой Грузинской улице. Пришедший утром на работу 23-летний сотрудник стал неадекватно себя вести.

—Вначале он бегал по помещению, а затем ударил себя ножом в живот, — отметил собеседник «ВМ».

Приехавшая скорая помощь забрала молодого человека в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

Читайте также: Безработный москвич лишился сумки с тремя миллионами рублей

ножгоспитализацияофис
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в