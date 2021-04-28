Столичный менеджер вспорол себе ножом живот на рабочем месте

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 61с1 Карта всех событий

Молодой мужчина, работающий менеджером в одной из столичных компаний, госпитализирован после того, как ударил себя ножом живот прямо на рабочем месте. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в офисе, расположенном в доме 61 на Большой Грузинской улице. Пришедший утром на работу 23-летний сотрудник стал неадекватно себя вести.

—Вначале он бегал по помещению, а затем ударил себя ножом в живот, — отметил собеседник «ВМ».

Приехавшая скорая помощь забрала молодого человека в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

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