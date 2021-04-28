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Диетолог Ковальков дал два совета, как есть ягоды и фрукты без вреда для здоровья
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Диетолог Ковальков дал два совета, как есть ягоды и фрукты без вреда для здоровья

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-диетолог Алексей Ковальков дал два совета, которые помогут любителям фруктов и ягод не набрать вес и не навредить своему здоровью. Он напомнил, что в любых ягодах и фруктах содержатся углеводы, которые повышают инсулин. Избыток углеводов откладывается в виде лишнего жира и может вредить здоровью.

Если вы едите любые ягоды и фрукты, смотрите, сколько там углеводов. Почему я люблю яблоки? Они содержат от 8 до 12 граммов углеводов. Это тот объем, который человек может усвоить за час и пойдет ему на энергетические нужды, — дал врач первый совет.

Ковальков добавил, что количество углеводов можно смотреть по таблицам калорийности, это поможет рассчитать оптимальную порцию. Второй совет, который он озвучил, считать ягоды и фрукты отдельным приемом пищи, а не дополнением.

Врач напомнил, что это лучше с точки зрения гастроэнтерологии, поскольку ягоды способствую неправильному усвоению некоторых продуктов. Например, грейпфрут мешает транспортировке в крови лекарств от давления. Об этом он заявил в рамках прямого включения на своем YouTube-канале.

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