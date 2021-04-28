Назван самый опасный вид транспорта по заражаемости коронавирусом
Многие россияне отправятся на предстоящий майский отдых на поездах и в самолетах. Самая высокая вероятность заразиться коронавирусной инфекцией — в купе поезда. Такую информацию предоставил председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.
— Наиболее рискованным видом транспорта считается железнодорожный, а именно купейные вагоны. Если там пассажир столкнется с зараженным, то существует высокая вероятность того, что он тоже заболеет, — пояснил эксперт.
Он объяснил, что плацкартный вагон и самолет имеют все условия для того, чтобы в помещении был большой воздухообмен. Это, по мнению терапевта, является главной защитой от любой вирусной инфекции.
— Почему мы всегда говорим, что нужно проветривать помещение, открывать окна? Там, где идет воздухообмен, опасность заразиться коронавирусом минимальная, — добавил Павел Воробьев.
При этом купе является более закрытым помещением, поэтому воздухообмен там низкий, отмечает «Радио 1». Эксперт также подчеркнул, что не советует гражданам отменять запланированные на майские выходные и праздничные дни путешествия. Вместе с тем он заключил, что лучшим методом борьбы с COVID-19 является вакцинация.
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