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Песков рассказал о планах Путина на Пасху
Фото: Администрация президента РФ

Песков рассказал о планах Путина на Пасху

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин собирается поучаствовать в пасхальной службе в одном из храмов Москвы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 28 апреля.

— Президент планирует принять участие в пасхальной службе, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Дмитрий Песков добавил, что позднее уточнит, в какой именно храм пойдет глава государства на Пасху.

Ранее священник Филипп Ильяшенко рассказал, как правильно подготовиться к Пасхе.

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храмВладимир ПутинПасха
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