Песков рассказал о планах Путина на Пасху

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин собирается поучаствовать в пасхальной службе в одном из храмов Москвы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 28 апреля.

— Президент планирует принять участие в пасхальной службе, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Дмитрий Песков добавил, что позднее уточнит, в какой именно храм пойдет глава государства на Пасху.

Ранее священник Филипп Ильяшенко рассказал, как правильно подготовиться к Пасхе.

Читайте также: «Победа над смертью»: что важно знать о Благодатном огне и может ли он не загореться