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Мужчина лишился трех миллионов рублей в столичном ресторане
Фото: Юлия Косякова

Мужчина лишился трех миллионов рублей в столичном ресторане

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, проспект Вернадского, 41 Карта всех событий

В полицию с заявлением о краже крупной суммы денег обратился 62-летний житель столицы. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Прибывшим на место инцидента полицейским москвич пояснил, что пропавшие деньги находились в целлофановом пакете у него в сумке, которую он оставил на полу возле стула в зале ресторана по адресу проспект Вернадского, дом 41. По словам потерпевшего, в сумке находилось три миллиона рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» сообщала, что водитель-экспедитор, работающий в одной из столичных компаний, лишился дорогостоящих телефонов после нападения неизвестных с газовым баллончиком.

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