Ежемесячное производство «ЭпиВакКороны» достигнет 2,5 миллиона доз к июню

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К июню 2021 года в России будет производиться 2,5 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Об этом рассказала заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в среду, 28 апреля.

По ее словам, на сегодняшний день в стране проходит масштабирование производства вакцины, она вводится в гражданский оборот.

— И мы планируем выйти на 2,5 миллиона доз ежемесячно к июню 2021 года, — сказала Татьяна Непомнящих.

Она пояснила, что препарат будут производить как в ампулах, так и в виде шриц-доз, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что в гражданский оборот в России ввели около 1,3 миллиона доз «ЭпиВакКороны».

Вакцина «ЭпиВакКорона» является вторым после «Спутника V» зарегистрированным в России препаратом против коронавируса. Глава центра «Вектор» Александр Семенов заявил, что эта вакцина эффективно борется с британским и южноафриканским штаммами коронавируса.

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