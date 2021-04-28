Дмитрий Медведев заявил, что Россия — миролюбивое государство

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Россия является миролюбивым государством и не в ее интересах втягиваться в войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в среду, 28 апреля.

— Россия — миролюбивое государство. Не в наших интересах втягиваться в какие-то войны, — сообщил он в эфире VKLive.

Медведев отметил, что войны ничего хорошего не несут. Россия готова выстраивать равноправные, дружеские и миролюбивые отношения со всеми странами.

Ранее Медведев назвал «высосанными из пальца» обвинения Чехии против России.

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