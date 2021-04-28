Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дмитрий Медведев заявил, что Россия — миролюбивое государство
Фото: er.ru

Дмитрий Медведев заявил, что Россия — миролюбивое государство

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Россия является миролюбивым государством и не в ее интересах втягиваться в войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в среду, 28 апреля.

— Россия — миролюбивое государство. Не в наших интересах втягиваться в какие-то войны, — сообщил он в эфире VKLive.

Медведев отметил, что войны ничего хорошего не несут. Россия готова выстраивать равноправные, дружеские и миролюбивые отношения со всеми странами.

Ранее Медведев назвал «высосанными из пальца» обвинения Чехии против России.

Читайте также: «Нормальная часть общества»: Медведев рассказал о своем отношении к оппозиции

Дмитрий Медведеввнешняя политика РФвойна
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Все мнения
О проекте
Читайте нас в