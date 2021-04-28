Дуров пообещал добавить видео в голосовые чаты Telegram

Фото: www.instagram.com/durov / Официальный аккаунт Павла Дурова в Instagram

Основатель Telegram Павел Дуров написал в своем канале, что в мае в голосовых чатах мессенджера появится видео.

— Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка персональных компьютеров и планшетов — все что вы можете ожидать от современного инструмента видео-конференц-связи, но с пользовательским интерфейсом уровня Telegram, скоростью и шифрованием, —написал Дуров в своем канале в Telegram.

По словам разработчика, веб-версии Telegram — WebK и WebZ — сегодня являются самыми кроссплатформенными. Они позволяют пользователям работать с чатами и с мобильного телефона, и с персонального компьютера. Для этого не требуется устанавливать приложение, пользователь получает доступ к необходимой информации прямо из веб-браузера.

Дуров также отметил, что веб-версии Telegram намного опережают любую другую социальную сеть. В настоящее время Telegram расширяет возможности мессенджера и тестирует внутреннюю функциональную версию веб-видеозвонков. Она будет добавлена в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Telegram занял второе место среди популярных в США приложений.

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