Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Детский врач-онколог Александр Румянцев объявил о намерении участвовать в предварительном голосовании для отбора кандидатов в Госдуму
Фото: Надежда Жилинская

Детский врач-онколог Александр Румянцев объявил о намерении участвовать в предварительном голосовании для отбора кандидатов в Госдуму

Василий Плиткин

Общество

Академик РАН Александр Румянцев, президент Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева направил документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» в преддверии сентябрьских выборов депутатов Государственной Думы. По его словам, это станет возможностью на самом высоком уровне поднять вопрос об увеличении расходов на здравоохранение.

— Я не раз говорил о том, что финансирование российской медицины вдвое меньше, чем в целом в мире. Поэтому принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы с тем, чтобы усилить медицинское сообщество в парламенте и добиться того, чтобы финансирование здравоохранения было увеличено, как минимум, вдвое, — отметил врач.

Решение Румянцева поддержали не только его коллеги из Центра имени Димы Рогачева, но и российские медики с мировыми именами, такие как Леонид Рошаль и Лео Бокерия. По словам президента Российской Академии наук, академика РАН Александра Сергеева, медицинское сообщество не сомневается в том, что Румянцев станет эффективным депутатом и приложит все усилия для решения проблем отрасли.

Читайте также: Евгений Попов: Принципиально важно создавать людям комфортные условия для жизни

выборыГосдумаврач
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Все мнения
О проекте
Читайте нас в