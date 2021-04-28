Детский врач-онколог Александр Румянцев объявил о намерении участвовать в предварительном голосовании для отбора кандидатов в Госдуму

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Академик РАН Александр Румянцев, президент Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева направил документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» в преддверии сентябрьских выборов депутатов Государственной Думы. По его словам, это станет возможностью на самом высоком уровне поднять вопрос об увеличении расходов на здравоохранение.

— Я не раз говорил о том, что финансирование российской медицины вдвое меньше, чем в целом в мире. Поэтому принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы с тем, чтобы усилить медицинское сообщество в парламенте и добиться того, чтобы финансирование здравоохранения было увеличено, как минимум, вдвое, — отметил врач.

Решение Румянцева поддержали не только его коллеги из Центра имени Димы Рогачева, но и российские медики с мировыми именами, такие как Леонид Рошаль и Лео Бокерия. По словам президента Российской Академии наук, академика РАН Александра Сергеева, медицинское сообщество не сомневается в том, что Румянцев станет эффективным депутатом и приложит все усилия для решения проблем отрасли.

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