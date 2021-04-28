Ксения Собчак пожаловалась подписчикам на отсутствие фотогеничности

Фото: instagram/xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала у себя на страничке в Instagram новое фото, под которым рассказала, что в жизни испытывает трудности из-за своей нефотогеничности.

— Всю жизнь мучаюсь с тем, что не фотогенична. Первое, что мне говорят незнакомые люди: «Ксения, вы в жизни намного лучше!». Этим и утешаюсь, все-таки жизнь важнее, — написала Собчак.

Подписчики телеведущей поспешили ее поддержать: «Есть внешность, а есть обаяние. Оно в жизни точно важнее»; «Мы — красивые все нефотогеничны»; «Зато стильная!».

Многие стали переубеждать Ксению: «Вы прекрасно выглядите»; «На фото вы красавица»; «Потрясающе красивая и искренняя!».

Ранее стало известно о конфликте Ксении Собчак и музыканта Сергея Шнурова.

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