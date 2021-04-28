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«Инструмент противодействия республиканцам»: Медведев высказался о движении BLM в США
Фото: Администрация президента РФ

«Инструмент противодействия республиканцам»: Медведев высказался о движении BLM в США

Михаил Алимов

Внешняя политика

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что движение Black lives matter (BLM, «Жизни чернокожих имеют значение) — это глубинное отражение политических проблем в американском обществе. В определенный момент политической борьбы оно превратилось еще и в инструмент противодействия республиканцам.

— Я вижу во всем этом глубинное отражение тех политических проблем, которые существуют в американском обществе, — сказал Медведев во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

Зампредседателя российского Совбеза указал, что движением BLM воспользовались для достижения собственных политических результатов.

— В известной степени BLM превратилось в инструмент противодействия республиканцам со стороны демократов на определенной фазе политической борьбы, — отметил Медведев.

Также он указал, что расовые противоречия в США существуют до сих пор, события с BLM носят «внутриамериканский характер» и были разогреты определенной ситуацией — деятельностью полиции и историей с Джорджем Флойдом, сообщает ТАСС.

— К тому, что громят магазины, я отношусь плохо, кто бы этим ни занимался — BLM или кто-либо другой, — высказал свое мнение политик о движении.

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