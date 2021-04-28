Мужчина украл деньги из торгового павильона в переходе на станции метро «Свиблово»

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Россия, Москва, метро Свиблово Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже денег из сейфа торгового павильона в переходе на станции «Свиблово» Калужско-Рижской линии московского метро. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 28 апреля, рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

В краже денег в переходе подозревают 34-летнего мужчину, который ранее работал барменом в одном из торговых павильонов. По предварительным данным, подозреваемого уволили с работы, после чего он решил украсть из сейфа деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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