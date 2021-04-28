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Член ОП Нифантьев: США всеми силами стараются не допустить подписания контрактов на поставку российской вакцины в другие страны
Фото: Галина Бродская

Член ОП Нифантьев: США всеми силами стараются не допустить подписания контрактов на поставку российской вакцины в другие страны

Василий Плиткин

Общество

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев считает, что отказ Бразилии на ввоз в страну российской вакцины «Спутник V» носит политический характер. По его словам, именно США оказывают давление и всеми силами стараются не допустить подписания контрактов на поставку отечественных препаратов против коронавируса куда бы то ни было.

— Таким образом, США борются со «зловредным» влиянием Кубы, Венесуэлы и России на ситуацию в Латинской Америке. В 2020 году Министерство здравоохранения и социальных служб США убеждало власти Бразилии не закупать «Спутник V». История продолжается. Политика здесь как раз в том, чтобы любыми методами «топить» наш препарат на внешних рынках, — заявил Нифантьев.

Не обошлось в данной ситуации, считает Нифантьев, и без недобросовестной конкуренции таких гигантов как Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

— Хотя главное, конечно — конъюнктура. Заключишь договор с Россией на покупку «Спутника V», будут думать, что ты пророссийский. Происходящее — пример, когда геополитика в отдельно взятой стране, Бразилии, важнее здоровья собственных граждан, — добавил он.

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