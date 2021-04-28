Экс-полицейскому Шовину в июне огласят приговор за убийство Флойда в США

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Бывшему полицейскому Дереку Шовину 25 июня вынесут приговор по делу о непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщили в суде округа Хеннепин в Миннеаполисе в среду, 28 апреля.

Заседание начнется в 21:30 по московскому времени, отмечает ТАСС.

Беспорядки в США: причины и последствия

По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, которого задержали полицейские. В Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, что мужчина лежит на земле, пока на него надевают наручники. При этом один из держащих его сотрудников полиции прижимает шею Флойда своим коленом. Тот несколько раз повторяет, что не может дышать, после чего замолкает.

После широкого распространения информации о смерти Флойда руководство полиции Миннеаполиса объявило об увольнении четырех своих сотрудников, которые принимали участие в задержании. Позже одного из экс-полицейских задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. 3 июня генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон переквалифицировал обвинение по делу Флойда на убийство второй степени. Кроме того, обвинения были предъявлены еще троим полицейским, находившимся рядом в момент, когда к Флойду применили удушающий прием при задержании.

Кроме американских городов, протесты захлестнули и другие страны, в частности Германию, Великобританию и Швецию. 4 июня генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что наблюдается «иностранное вмешательство» в протесты, происходящие в стране.

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