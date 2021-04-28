Более 200 тысяч человек посетят храмы Москвы на Пасху

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Ожидается, что на Пасху храмы Москвы посетит большее количество людей, чем на Рождество. Об этом в среду, 28 апреля, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

По его словам, на Пасху столичные храмы посетят больше 200 тысяч человек. В храмах на Пасху продолжат действовать все ограничения по коронавирусной инфекции. Посетители должны быть в масках. Кроме того, им необходимо соблюдать социальную дистанцию. Сучков отметил, что каждый храм определяет допустимое число посетителей, сообщает РИА Новости.

Напомним, в 2021 году россияне будут отмечать Пасху 2 мая.

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