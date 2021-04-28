Суд рассмотрит дело блогера Mellstroy об избиении модели

Фото: instagram.com/mellstroy

Преснеский суд Москвы рассмотрит дело блогера Андрея Буримы об избиении модели Алены Ефремовой на стриме. Об этом в среду, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

— Дата заседания пока неизвестна. Материалы дела поступили в адрес участка № 376 Пресненского района города Москвы, — заключила представитель суда.

Напомним, стример под псевдонимом Mellstroy разбил девушке лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой об стол. Инцидент произошел во время съемок на YouTube-канале в башне «Федерация» высотного комплекса «Москва-Сити».

В октябре 2020 года в отношении молодого человека было заведено уголовное дело по признакам преступления «Побои». В настоящее время блогер находится под подпиской о невыезде. Стримеру грозит до двух лет лишения свободы.

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