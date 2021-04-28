Московская полиция возбудила дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма

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Россия, Москва, Новодмитровская улица Карта всех событий

Сотрудники столичной полиции возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о противоправном деянии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в среду, 28 апреля.

По данным следствия, в январе 2021 года в продуктовый магазин на Новодмитровской улице зашел мужчина в маске и с пакетом в руках. Он сообщил, что совершит противоправное деяние. Полиция задержала мужчину. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый житель Московской области. При проверке магазина предметов, представляющих опасность для окружающих, не было обнаружено.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Видео: Пресс-служба МВД России по Москве

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