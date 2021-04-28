Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московская полиция возбудила дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма
Фото: exp.mos.ru

Московская полиция возбудила дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Новодмитровская улица Карта всех событий

Сотрудники столичной полиции возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о противоправном деянии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в среду, 28 апреля.

По данным следствия, в январе 2021 года в продуктовый магазин на Новодмитровской улице зашел мужчина в маске и с пакетом в руках. Он сообщил, что совершит противоправное деяние. Полиция задержала мужчину. Им оказался 38-летний ранее неоднократно судимый житель Московской области. При проверке магазина предметов, представляющих опасность для окружающих, не было обнаружено.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Видео: Пресс-служба МВД России по Москве

Читайте также: Двое мужчин похитили продукты из холодильника консьержки, пока она спала

уголовное деломагазинполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Все мнения
О проекте