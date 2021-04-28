Электрички опаздывают на Курском направлении МЖД из-за травмирования человека

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Четыре электрички на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) курсируют с опозданием из-за травмирования человека. Об этом в среду, 28 апреля, сообщили в пресс-службе магистрали.

Отмечается, что на станции Москва-Товарная-Курская Курского направления МЖД поезд сбил человека. По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что пострадавший переходил железную дорогу в неположенном месте перед близко идущим составом. Ему оказывают медицинскую помощь.

Максимальное время задержки четырех электричек составляет 14 минут. МЖД делает все необходимое, чтобы ввести поезда в график, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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