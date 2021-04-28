Обвиняемые по делу о покушении на Лукашенко признали вину

Фото: president.gov.by

Фигуранты дела о подготовке государственного переворота в Белоруссии и покушении на президента страны Александра Лукашенко признали свою вину. Об этом они заявили в фильме «Убить президента» в среду, 28 апреля.

— Решается три задачи. Первая — нейтрализация непосредственно руководства страны, арест, например, интернирование или физическое устранение. Вторая задача — это блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление. И третья задача — занятие символических объектов города, — рассказал один из обвиняемых, адвокат Юрий Зенкович.

Свою вину также признал лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, отмечает телеканал ОНТ.

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске. Уточняется, что один из них, юрист Юрий Зенкович, имеет двойное гражданство — США и Республики Беларусь, а второй, Александра Федута, является гражданином Белоруссии.

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