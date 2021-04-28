Пропавшего в Свердловской области мужчину удалось найти при помощи дрона Росгвардии

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Спасателям в Свердловской области удалось найти пропавшего в лесу мужчину благодаря помощи сотрудников авиационного отряда специального назначения территориального управления Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 28 апреля.

Отмечается, что мужчина ушел гулять с собакой в сторону леса вечером 27 апреля и не вернулся. Ему удалось несколько раз связаться с родственниками по мобильному телефону, но вскоре батарея в нем села. Спустя десять часов поисков беспилотник ведомства обнаружил пропавшего.

После этого сотрудники Росгвардии передали координаты наземной поисковой группе, что позволило спасателям в течение часа обнаружить мужчину и эвакуировать его к населенному пункту. Уточняется, что его здоровью ничего не угрожает.

Ранее появились подробности спасения тонущей женщины из Москвы-реки.

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