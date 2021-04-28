Квартиру бывшего адвоката Трампа обыскали в Нью-Йорке
Квартиру бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани обыскали в Нью-Йорке. Об этом стало известно в среду, 28 апреля.
В частности, в ходе обысков были изъяты электронные носители. Мероприятия, предположительно, связаны с возможным лоббированием Джулиани интересов украинских политиков и бизнесменов в администрации Трампа, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
Ранее Трамп помиловал своего бывшего советника Стивена Бэннона, обвиненного в растрате.
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