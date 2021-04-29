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Ученые рассказали, кому противопоказан прием пищевых добавок с омега-3
Фото: Pixabay/eliasfalla

Ученые рассказали, кому противопоказан прием пищевых добавок с омега-3

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые из США установили, что пищевые добавки с омега-3, которые часто назначают для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, могут оказаться опасными для некоторых людей, у которых это соединение может спровоцировать развитие мерцательной аритмии.

— В настоящее время добавки с рыбьим жиром назначают пациентам с повышенным уровнем триглицеридов в плазме для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за высокой распространенности повышенных триглицеридов в популяции, это происходит довольно часто. При этом низкие дозы омега-3 жирных кислот доступны без рецепта, — отметил руководитель исследования доктор Сальватор Карбоне из Университета Содружества Вирджинии.

Анализ специалистов включал пять контролируемых испытаний, изучающих влияние добавок с омега-3-ненасыщенными жирными кислот на сердечно-сосудистую систему. Более 50 тысяч пациентов получали рыбий жир или плацебо и находились под наблюдением от двух до 7,4 лет. У всех участников изначально были повышенный уровень триглицеридов и диагностированные сердечно-сосудистые заболевания или высокий риск их развития.

Исследователи обнаружили, что прием омега-3-ненасыщенных жирных кислот повышает риск возникновения фибрилляции предсердий в 1,37 раза по сравнению с плацебо.

Ученые подчеркнули, что при назначении добавок с омега-3-ненасыщенными жирными кислотами врачи должны учитывать выявленные риски, сообщается в журнале Европейского кардиологического общества European Heart Journal — Cardiovascular Pharmacotherapy.

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