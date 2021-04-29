Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 апреля

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В четверг, 29 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11-13 градусов. В Подмосковье температура ожидается 8-13 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что атмосферное давление в столичном регионе продолжит расти и фон его станет чуть выше нормального. Несмотря на повышение температуры она все еще ниже климатической нормы, а вот содержание кислорода в воздухе сохранится оптимальным. У большинства жителей региона такая погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций. А вот у метеочувствительных людей даже незначительные изменения метеорологических параметров могут стать причиной общего недомогания и обострения хронических недугов.

Не следует забывать о сезонной профилактике аллергикам, ведь начался период цветения растений. Нужно принимать витамины, адаптогены, иметь полноценный сон, соблюдать режим труда и отдыха.

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