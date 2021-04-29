Госкомитет Киргизии сообщил о стрельбе на границе с Таджикистаном

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Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась, началась стрельба. Об этом сообщили в четверг, 29 апреля, в пограничной службе Госкомитета Нацбезопасности Киргизии.

— Примерно с 04:40 (1:40 по московскому времени) на приграничной территории Баткенской области, а именно в местности Кочо-Бою Баткенского района, обстановка обострилась, — рассказал представитель пресс-центра ведомства.

Отмечается, что причиной обострения обстановки стали провокационные действия граждан Таджикистана, они начали кидать камни в граждан Киргизии и их дома. Также таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомобили из охотничьих ружей.

В результате стрельбы среди граждан Киргизии есть раненые, их точное количество пока не называется.

В киргизской погранслужбе уточнили, что стрельба с таджикской стороны периодически продолжается. Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы напряженная. Связаться по телефону с руководством пограничного ведомства Республики Таджикистан не удалось, передает РИА Новости.

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