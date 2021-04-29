Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Госкомитет Киргизии сообщил о стрельбе на границе с Таджикистаном
Фото: youtube.com

Госкомитет Киргизии сообщил о стрельбе на границе с Таджикистаном

Юлия Курганова

В мире

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась, началась стрельба. Об этом сообщили в четверг, 29 апреля, в пограничной службе Госкомитета Нацбезопасности Киргизии.

— Примерно с 04:40 (1:40 по московскому времени) на приграничной территории Баткенской области, а именно в местности Кочо-Бою Баткенского района, обстановка обострилась, — рассказал представитель пресс-центра ведомства.

Отмечается, что причиной обострения обстановки стали провокационные действия граждан Таджикистана, они начали кидать камни в граждан Киргизии и их дома. Также таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомобили из охотничьих ружей.

В результате стрельбы среди граждан Киргизии есть раненые, их точное количество пока не называется.

В киргизской погранслужбе уточнили, что стрельба с таджикской стороны периодически продолжается. Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы напряженная. Связаться по телефону с руководством пограничного ведомства Республики Таджикистан не удалось, передает РИА Новости.

Читайте также: Еврокомиссия выделит деньги на развитие гражданского общества в Киргизии

стрельбамеждународные границыТаджикистан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Все мнения
О проекте