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Почти 60 школьников Москвы завоевали награды на Всероссийской олимпиаде по искусству
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Почти 60 школьников Москвы завоевали награды на Всероссийской олимпиаде по искусству

Анастасия Волоснова

Город

На Всероссийской олимпиаде по искусству девять московских школьников стали победителями, еще 50 — призерами. Заключительный этап интеллектуального соревнования прошел в Казани с 21 по 27 апреля.

В олимпиаде приняли участие школьники более чем из 50 регионов России. На первом этапе состязания участники анализировали произведения искусства, а на втором — описывали интернет-проект о космосе, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что столичные школьники победили на Всероссийской олимпиаде по английскому языку, а также стали победителями на международной олимпиаде по химии.

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олимпиадашкольникиискусство
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