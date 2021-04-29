Почти 60 школьников Москвы завоевали награды на Всероссийской олимпиаде по искусству

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

На Всероссийской олимпиаде по искусству девять московских школьников стали победителями, еще 50 — призерами. Заключительный этап интеллектуального соревнования прошел в Казани с 21 по 27 апреля.

В олимпиаде приняли участие школьники более чем из 50 регионов России. На первом этапе состязания участники анализировали произведения искусства, а на втором — описывали интернет-проект о космосе, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что столичные школьники победили на Всероссийской олимпиаде по английскому языку, а также стали победителями на международной олимпиаде по химии.

Читайте также: Программа воспитательной работы появится во всех школах России с 1 сентября