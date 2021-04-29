Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Медиаплатформа #Москвастобой представила ролики о бразильской самбе
Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Медиаплатформа #Москвастобой представила ролики о бразильской самбе

Анастасия Волоснова

Город

На медиаплатформе #Москвастобой к Международному дню танца опубликовали видеоролики о бразильской самбе. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Выпуск материалов приурочен к Международному дню танца

— Зрители смогут погрузиться в мир зажигательных ритмов, барабанов и настоящего карнавала, не выходя из дома. Их ждут познавательные видеоролики о музыкальных и танцевальных стилях Бразилии, мастер-классы по самбе, а также интервью с преподавателями о секретах танца и полезных советах для начинающих, — говорится в сообщении.

Кроме того, москвичи смогут изучить карнавальную самбу. Специалисты проведут два онлайн-урока танцев, на которых покажут всем желающим необходимые разминки и раскроют секреты бразильской самбы.

На портале также можно будет ознакомиться с другими видами танцев. Москвичам расскажут о направлении маракату, характерном для северо-востока Бразилии танце с певцами и оркестром. Кроме того, зрителям расскажут о популярном в Сальвадоре стиле самба-регги, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Москвичей пригласили на показы советских фильмов на майских праздниках

видеоБразилиятанец
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Все мнения
О проекте