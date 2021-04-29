Медиаплатформа #Москвастобой представила ролики о бразильской самбе

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

На медиаплатформе #Москвастобой к Международному дню танца опубликовали видеоролики о бразильской самбе. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Выпуск материалов приурочен к Международному дню танца

— Зрители смогут погрузиться в мир зажигательных ритмов, барабанов и настоящего карнавала, не выходя из дома. Их ждут познавательные видеоролики о музыкальных и танцевальных стилях Бразилии, мастер-классы по самбе, а также интервью с преподавателями о секретах танца и полезных советах для начинающих, — говорится в сообщении.

Кроме того, москвичи смогут изучить карнавальную самбу. Специалисты проведут два онлайн-урока танцев, на которых покажут всем желающим необходимые разминки и раскроют секреты бразильской самбы.

На портале также можно будет ознакомиться с другими видами танцев. Москвичам расскажут о направлении маракату, характерном для северо-востока Бразилии танце с певцами и оркестром. Кроме того, зрителям расскажут о популярном в Сальвадоре стиле самба-регги, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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