Астролог Алена Никольская дала прогноз для всех знаков зодиака на май

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Третий месяц весны принесет множество перемен, подарит новые идеи и общение и одновременно небольшой перерыв в делах. Об этом рассказала астролог Алена Никольская.

По ее словам, дни с 1 по 4 мая будут отличаться активностью. Люди начнут общаться и взаимодействовать, этому будет способствовать соединение Солнце, Меркурия, Венеры и Урана.

— И эта четверка нам будет транслировать желание что-то переделать, двигаться вперед, коммуницировать, общаться и вести себя очень активно, — заметила Никольская.

Астролог отметила, что в это же время будет наблюдаться активность Урана, которая принесет эффект непредсказуемости. В связи с этим людям будут приходить в голову неожиданные идеи. Специалист порекомендовала не разбрасываться ими, а записывать, так как впоследствии они помогут в решении проблем.

Как отметила Никольская, 4 и 9 мая Венера, а затем Меркурий переходят в знак Близнецов. Это поставит на кратковременную паузу череду бесконечных дел. После этого, 11 мая, начнется новолуние и пальму первенства перехватит Черная Луна, из-за чего люди будут озадачены вопросом привлечения внимания к своим персонам. Астролог порекомендовала в это время уделить время своим родным и близким.

С 15 мая и до конца месяца планета Сатурн будет пребывать в статичном положении. Специалист обратила внимание, что до этого времени нужно завершить важные дела, так как потом они рискуют застопориться.

С 14 мая планета Юпитер перейдет из созвездия Водолея в Рыбы.

— У нас поменяется оценка, наши ценности: нам захочется больше философствовать, быть более вдумчивыми и обратить внимание внутрь себя. Юпитер только заглянет на разведку в Рыбы, потому что 28 июля он вернется в знак Водолея и будет там до конца года. Эти два месяца для нас очень важные, потому что в конце года мы увидим, как идеи, которые заложились в этот период, у нас проиграются, — цитирует Никольскую Пятый канал.

26 мая случится полные Лунное затмение. Астролог посоветовала в этот день отложить важные дела и избегать опасных видов деятельности.

Ранее астролог Никольская дала советы на период с 26 апреля по 2 мая.

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