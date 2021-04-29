Терапевт назвал неочевидный фактор, который может повлиять на будущее детей

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Терапевт Тристан Коллазо рассказал о неочевидном факторе, который может отразиться на будущем детей. Соответсвующий ролик он разместил в TikTok, после чего его популярность в социальной сети резко увеличилась.

Эксперт отметил, что на будущее человека может повлиять то, каким по счету ребенком он родился в семье.

Так, старший, по его словам, будет отличаться ответственностью и всегда будет готов прийти на выручку другим, к тому же, скорее всего, станет перфекционистом. Терапевт уточнил, что на это влияет особенность воспитания старших детей, которых обычно стараются сделать «лучшими» и правильными.

По мнению Тристана Коллазо, младший ребенок также имеет все шансы на успех, так как всеми силами будет стремиться обратить на себя внимание. Такие дети обычно хорошо подготовлены к самостоятельной жизни и не боятся соревнований в достижении результата.

Врач обратил внимание, что тяжелее всего приходится ребенку, рожденному между старшим и младшим. Этим детям редко когда удается порадовать родителей, особенно в небольших семьях. Медик заметил, что «среднее положение» чаще всего приводит к разочарованиям и обидам.

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