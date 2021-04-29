Полиция задержала наркокурьера с двумя килограммами амфетамина в Подмосковье

Фото: tekstilschiky.mos.ru

Россия, Московская область, городской округ Клин, деревня Селевино Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала мужчину, который забрал из тайника пакет с двумя килограммами психотропного вещества. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, правоохранителям поступила информация о том, что в деревне Селевино (городской округ Клин — прим. «ВМ») находится «закладка» с наркотиком. Полиция установила наблюдение за указанной территорией. Через некоторое время на месте появился подозрительный мужчина. Сразу же после того как он забрал пакет, его задержали. Экспертиза показала, что в пакете был амфетамин. Масса запрещенного вещества составила 2 килограмма.

— Задержанный выполнял роль наркокурьера. Он сбывал наркотики бесконтактным способом через тайники- закладки, — рассказала Татьяна Петрова.

Видео: Пресс-служба МВД России по МО

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ».

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