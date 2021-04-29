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Власти Москвы рассказали о режиме работы ресторанов и магазинов в майские праздники
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Власти Москвы рассказали о режиме работы ресторанов и магазинов в майские праздники

Виктория Родимкина

Город

Магазины и рестораны Москвы в выходные дни с 1 по 10 мая будут работать в обычном режиме. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в четверг, 29 апреля.

По его словам, дополнительных ограничений для кафе, ресторанов и магазинов города вводить не планируется.

— Многие из них говорят о возможном наплыве посетителей в торговых центрах и кафе, на летних верандах, поэтому мы просим всех очень внимательно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима и других антикоронавирусных мер в ресторанах, магазинах, транспорте, — сказал Алексей Немерюк.

Он отметил, что решения о снятии или введении мер властями будут приниматься в соответствии с ситуацией по коронавирусу. При этом, уточнил глава департамента, специалисты продолжают следить за соблюдением всех действующих ограничений.

Алексей Немерюк добавил, что в городе 1–3 мая и 8–10 мая будут работать ярмарки выходного дня, сообщает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, в котором выходными объявлены дни с 1 по 10 мая. Решение о продлении майских праздников было принято в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора.

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