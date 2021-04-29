Мужчине чуть не проломили голову в общежитии на западе Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Дорогобужская улица, 14 Карта всех событий

Жителя столицы доставили в больницу после конфликта в общежитии на западе города. Об этом в четверг, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в столичном ГУ МВД.

По данным ведомства, из общежития, расположенного на Дорогобужской улице в доме 14, был госпитализирован мужчина. В медучреждении у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, а также другие повреждения. Что именно случилось с пострадавшим, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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